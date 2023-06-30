Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 24 парках региона в выходные

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 24 городских парках Московкой области в ближайшие выходные. В ходе осмотра пациенты смогут сдать общий анализ крови, пройти антропометрию и измерить артериальное давление, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Уже месяц в Подмосковье проводится акция по проведению медицинских осмотров в городских парках. И мы видим, что мероприятие пользуется интересом у жителей. Ведь не надо идти в поликлинику - сдать анализы и получить консультацию врача можно во время прогулки. За все время такой возможностью воспользовались более 2,3 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что 1 и 2 июля бригады врачей будут работать в 24 городских парках Подмосковья - в Ленинском, Воскресенске, Щелкове, Химках, Чехове, Коломне и других округах.

Отмечается, что в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг".