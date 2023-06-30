В РФ пройдет первая зеленая экспедиция на тримаране от Югры до Петербурга за 2 месяца

Путешественники отметили, что планируют проходить по 100 км в день и проводить исследования о возможностях генерации энергии от Солнца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские путешественники Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко планируют добраться по Арктике из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург на каркасном тримаране в ходе первой в России зеленой экспедиции за два месяца, в сутки преодолевая в среднем около 100 км, проводя наблюдения о возможностях генерации энергии от Солнца и возможностях использования ветра для парусов. После ее завершения в ходе проекта Русского географического общества (РГО) "Урок из океана" они расскажут школьникам Югры об экологическом отношении к Арктике, презентуют документальный фильм, а в дальнейшем надеются обогнуть Европу и достичь Крыма.

"Мы планируем на нашем тримаране, который мы полностью самостоятельно оборудовали всем необходимым, пройти путь в 5,5 тыс. км от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга примерно за два месяца - с июля по август текущего года. В сутки в среднем мы намерены преодолевать около 100 км - тут все будет зависеть от погоды: в какие-то дни будет больше, в какие-то меньше, но намерены держаться данной цифры. Идти мы будем за счет ветра и электродвигателей, которые будут заряжаться и работать от солнечных панелей - т.е. полностью получается зеленая экспедиция", - сообщил ТАСС Тарас Господинко.

По его словам, в пути они будут проводить уникальные исследования о возможностях генерации энергии от Солнца для электродвигателей и использованию ветра для парусных судов, делать фото и видео материалы, совершать остановки в отдельных населенных пунктах Югры, Ямала и арктических регионов России, беседовать с местными жителями, наблюдать за природой. "Затем все собранные материалы и наблюдения лягут в основу документального фильма и занятия для школьников Югры "Урок из океана" в ходе проекта РГО. Будем рассказывать об экологии, местной культуре тех мест, которые посетим, местных жителях, чтобы наглядно объяснить, что такое Арктика глазами простых людей. Этот урок мы намерены снять на видео и затем выложить в интернете, чтобы к нему был доступ у других учеников региона", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что после окончания похода до Санкт-Петербурга в планах совершить поход вокруг Европы и достичь берегов Крыма на тримаране используя только зеленую энергию - ветер и Солнце.

Как сообщала ТАСС директор томского отделения РГО Юлия Калюжная, путь первой в РФ зеленой экспедиции на тримаране, аналогов которой нет в мире, пройдет из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург через Северный Ледовитый океан и Мурманск. По ее словам, в ходе нее планируется продемонстрировать возможности такого экологичного судна.