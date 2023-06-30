В Мурманской области отменили введенные из-за пандемии ограничения

Решение приняли в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Ковидные ограничения, введенные в 2020 году в Мурманской области из-за пандемии, отменили. На территории региона также отменяется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в пятницу в региональном оперштабе.

"В Мурманской области отменяются все ковидные ограничения. С 30 июня на территории региона отменяется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Решение приняли в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с постановлением главного санитарного врача России.

По данным оперативного штаба, всего в Мурманской области с начала пандемии зафиксировали более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом.