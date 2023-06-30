В ПсковГУ вместе с вузами Белоруссии и Карелии создадут совет по биологическим наукам

Для региона подготовка специалистов для сферы здравоохранения является важной темой

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Институт медицины и экспериментальной биологии Псковского госуниверситета (ПсковГУ) в сентябре откроет аспирантуру по направлению "медицинские науки", а также планирует создать диссертационный совет по биологическим наукам совместно с ведущими вузами Белоруссии и Республики Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки по итогам поездки в Псковскую область министра Валерия Фалькова.

Для региона подготовка специалистов для сферы здравоохранения является важной темой. В апреле этого года губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Псковская область испытывает серьезный дефицит медицинских кадров, на данный момент этот показатель является одним из самых высоких в стране и составляет 52%.

"В сентябре на базе Института [медицины и экспериментальной биологии] откроется аспирантура по направлению "медицинские науки". Профиль - "медицинская информатика". А в 2024 году будет проводиться лицензирование двух программ ординатуры по педиатрии и терапии. Кроме того, планируется создать диссертационный совет по биологическим наукам совместно с Петрозаводским государственным университетом и двумя государственными медицинскими университетами Республики Беларусь - Витебским и Гомельским", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, псковские студенты-медики начнут обучение в новом современном корпусе уже с сентября. Для студентов, преподавателей и ученых ПсковГУ ранее был возведен новый учебно-лабораторный корпус Института медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь планируют обучать 1 тыс. студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. В институте действует программа подготовки по лечебному делу для иностранных студентов из Индии, Сирии, Объединенных Арабских Эмират, Йемена, Египта, Туниса и Ливии. Всего на ней обучаются 300 человек.

"Одно из основных направлений работы института - метаболомные исследования - изучение продуктов обмена веществ в клетке. Научная деятельность сотрудников направлена на диагностику социально значимых заболеваний и создание на основе этих данных лекарственной терапии, в том числе для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Также в ближайшее время планируется расширить данные исследования, сделав акцент на генетических профилях", - говорится в сообщении.

В действующем корпусе института медицины и экспериментальной биологии в настоящее время обучаются более 1,1 тыс. студентов на двух факультетах: естественно-географическом и медицинском. В нем размещается сетевая лаборатория комплексных экологических исследований, где ученые оценивают состояние фитопланктона и на основе полученных данных ведут мониторинг водных экосистем. Основной академический сетевой партнер лаборатории - биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.