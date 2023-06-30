Почтовые карточки о 100 русских путешественниках создадут в регионах РФ до конца 2024 года

Церемонии спецгашения карточек и марок проведут в областях, где родились путешественники

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 100 почтовых карточек и марок-виньеток, посвященных великим русским путешественникам из разных регионов России, включая Донбасс и Запорожскую область, выпустят до конца 2024 года по проекту "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма". Церемонии спецгашения карточек и марок проведут в областях, где родились путешественники, сообщил ТАСС создатель и руководитель проекта Валерий Сушков.

"До конца 2024 года мы хотим достичь красивой цифры и издать в свет 100 почтовых карточек и марок-виньеток о великих русских путешественниках. Кроме того, мы хотим не только выпустить 100 почтовых карточек, но также хотим сделать спецгашения и посетить с лекциями разные регионы РФ, где родились, жили и творили путешественники, среди них мы посетим Донбасс и Запорожскую область, где тоже родились некоторые наши великие русские путешественники", - сказал Сушков.

Команда проекта, как отметил Сушков, намерена посетить практически все регионы Российской Федерации. "Вот сейчас я нахожусь как раз в Орле, тут в четверг и пятницу состоялись церемонии спецгашения почтовых выпусков, посвященных В. А. Римскому-Корсакову, А. К. Булатовичу и П. Я. Пясецкому, а затем очень скоро я буду в Смоленске, там у нас будет продолжаться эта история. Мы планируем посетить в Смоленской области родину Н.М. Пржевальского и город Смоленск. Также у нас запланированы поездки и на Дальний Восток", - подчеркнул руководитель проекта.

Он добавил, что в конце 2024 года по результатам проделанных исследований планируется издание интерактивной книги о путешественниках и связанных с ними местах, а также настольной игры, посвященной истории почтовых доставок. "Там мы будем рассказывать об истории почтовых доставок - что такое голубиная почта, ракетная почта, ямская почта и так далее. Читали смогут ознакомиться с 70-80 видами почтовых доставок, включая пчелиную почту", - пояснил Сушков, добавив, что также в планах есть съемки в 2023 году многосерийного фильма о великих русских путешественниках и выпуск тематической радиопередачи.

Проект "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма" носит историко-географический, научно-просветительский и туристско-краеведческий характер. Он направлен на возрождение традиций русских путешественников в исследованиях и открытиях, популяризацию туризма и почтового дела. Автор проекта Валерий Сушков - лауреат Национальной премии "Человек года-2021" в номинации "туризм & путешествия" и имеет ряд наград международного, всероссийского и регионального масштаба в области туризма, гостеприимства, географии, радиолюбительства и кинодокументалистики.