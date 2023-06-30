В крупнейшем вузе Северного Кавказа создадут электроэнергетические кафедру и лабораторию

Площадки создадут в СКФУ в сотрудничестве с ПАО "Россети Северный Кавказ"

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Базовую кафедру и научную лабораторию в сфере электроэнергетики создадут в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа. Площадки создадут в сотрудничестве с ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре вуза.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Северо-Кавказского федерального университета и ПАО "Россети Северный Кавказ". Планируется, что партнерские проекты будут расширены не только в образовательной сфере, но и в научном направлении. Так, в рамках соглашения будет создана базовая кафедра и научно-исследовательская лаборатория", - говорится в сообщении.

Документ подписан на полях Северо-Кавказского энергетического форума в Минеральных Водах. "СКФУ на протяжении длительного времени обеспечивает подготовку кадров для компаний электроэнергетической профиля. Так, только за последние несколько лет подготовлено свыше 700 высококвалифицированных специалистов, в том числе около сотни из них - в рамках целевых договоров", - цитирует пресс-центр ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Компания и вуз сотрудничают более десяти лет. Студенты университета ежегодно проходят практику в филиалах компании, также совместно создан студенческий строительный отряд, который работает в службе распределительных сетей и службе линий.

"Энергетическая отрасль динамично развивается, внедряются высокоавтоматизированные бизнес-процессы. Это развитие, безусловно, требует новых навыков от работников энергетического комплекса. Крупнейшая электросетевая компания Северного Кавказа заинтересована в привлечении молодых, неравнодушных к выбранной профессии специалистов", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Игоря Шмакова.

Северо-Кавказский энергетический форум - 2023 посвящен вопросам развития промышленного и энергетического потенциала Северного Кавказа. Он продлится на Ставрополье до 1 июля.