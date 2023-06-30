Рособрнадзор установил дополнительный резервный день для ЕГЭ по математике в Москве

Дополнительный резервный день пройдет 3 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дополнительный резервный день для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике установили 3 июля для тех, у кого запланирована сдача другого экзамена на 1 июля в связи с объявлением 26 июня в Москве нерабочим днем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"1 июля пройдет еще один резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, в том числе с участием лиц, которые не смогли принять участие в ЕГЭ по математике в Москве 26 июня в связи с объявлением его нерабочим днем. Также установлен дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по математике в Москве для тех лиц, у которых на 1 июля был запланирован экзамен по другому предмету, - 3 июля", - говорится в сообщении.

В целом резервный период сдачи ЕГЭ с 22 по 29 июня прошел в штатном режиме, сообщили в ведомстве. Всего на сдачу ЕГЭ в эти дни были зарегистрированы около 85 тыс. человек, в основном это выпускники прошлых лет.

Сдать экзамены в резервные сроки могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике.