Под Геленджиком планируют создать парк имени Конюхова

Его намерены расположить на месте закрытого мусорного полигона

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Парк, который создадут в ближайшие годы на месте закрытого мусорного полигона под Геленджиком, в Краснодарском крае, назовут в честь известного путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора.

"Вблизи села Кабардинка, в 4 км от Геленджика активно ведется рекультивация мусорного полигона, на месте которого появится парк. Назвать его в честь известного путешественника и выдающегося мореплавателя Федора Конюхова является отличным способом отдать ему дань уважения. С Федором Филипповичем мы плотно сотрудничаем по линии экопросвещения, регулярно проводим встречи и обмениваемся идеями. Уверен, что наступит день, когда все мусорные полигоны, которые пройдут рекультивацию, будут представлять собой зеленые парки, а коммунальные отходы перестанут захораниваться", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Конюхов принимал участие в создании документального фильма РЭО "Что такое экономика замкнутого цикла?", который был представлен на X Невском международном экологическом конгрессе. Кроме того, РЭО неоднократно выступал партнером проектов Конюхова.

"Мне очень приятно, что сегодня мы стали больше задумываться о сохранении природы через ответственное обращение с отходами. Мы изобрели пластик и другие синтетические материалы, но не придумали, как их утилизировать, и это задача, которую предстоит решить экологам и ученым ради будущего нашей планеты. Мы должны, засучив рукава, браться за рекультивацию полигонов, превращать в парки и цветущие сады места бывших свалок, сажать деревья, вешать скворечники. Вместе с моими партнерами из РЭО я планирую украсить будущий парк собственными скульптурными произведениями и радуюсь, что он будет носить мое имя, напоминая потомкам о важности бережного отношения к нашей земле", - поделился Конюхов.

Полигон вблизи Кабардинки использовался с 1973 года по август 2017 года, в законсервированном состоянии он пребывает пять лет. В общей массе отходы представляют собой бытовой и строительный мусор объемом 1,6 млн тонн. Рекультивация полигона закончится до конца 2023 года.