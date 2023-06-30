30 июня, 14:41

В Подмосковье привели к единому стандарту работы шесть государственных стоматологий

По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, в них установили удобную навигацию и провели работу над ранним выявлением онкологии полости рта

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проект по стандартизации процессов работы стоматологических поликлиник стартовал в Московской области с начала текущего года, "перезагрузку" прошли шесть государственных стоматологий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Перезагрузка" позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению. С начала года "перезагрузку" прошли шесть стоматологических поликлиник - в Домодедове, Балашихе, Можайске, Мытищах и две - в Серпухове", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что проект по стандартизации процесс в стоматологиях заработал на территории региона с этого года. Всего в проекте по перезагрузке стоматологических поликлиник Подмосковья участвуют более 30 медицинских организаций. В дальнейшем планируется тиражировать его на остальные стоматполиклиники. 

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