Правда ли, что российские больницы сокращают бесплатное лечение в рамках ОМС?

Ежегодно в стране утверждается программа, которая устанавливает условия бесплатного оказания медпомощи и рассматривает вопросы ее финансирования. Она действует по всей России и одинакова для всех субъектов. На ее основе региональные власти разрабатывают уже свои территориальные программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Они могут быть шире — регионы сами определяют перечень услуг сверх базы.

По-прежнему бесплатно предоставляется:

первичная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная;

скорая;

паллиативная медицинская помощь.

В 2023 году программой госгарантий впервые предусмотрена реабилитация на дому, преимущественно с использованием телемедицинских технологий. Пациенты будут получать необходимые для восстановления здоровья медицинские изделия и приборы.

Что касается новых правил предоставления платных медицинских услуг, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, то они обновляют правила, действовавшие с 2012 года, и, как и прежде, направлены на четкое разграничение оснований для оказания бесплатных и платных медицинских услуг.

Новые правила уточняют:

список информации, которую должен получить пациент при оказании платных услуг;

список информации, которая должна быть указана в договоре;

при каких условиях можно проводить пациенту дополнительные платные процедуры, которых нет в договоре;

какие документы имеет право получить пациент при прохождении платного лечения и т.п.

Также документ конкретизирует и другие уже действующие нормы. Например, если платные услуги оказываются анонимному пациенту, то данные, очевидно, собирают с его слов. Раньше правила не прописывали источник информации в подобном случае. Или если больной хочет, чтобы за ним индивидуально присматривали, он может оплатить и получить эту услугу — даже без медицинских показаний. Новое в этом пункте — ремарка об отсутствии показаний. И так далее.

Кроме того, появился новый раздел, регламентирующий, как дистанционно заключать договор и лечиться по нему.

Важно: и в новой, и в старой версии правил прописано, что отказ пациента лечиться платно не должен приводить к тому, что ему будут меньше помогать в рамках бесплатной программы.

Таким образом, изменения в правилах предоставления платных услуг не влияют на саму систему государственной помощи в рамках обязательного медицинского страхования и, естественно, не подразумевают сокращение объемов бесплатной медпомощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), "информация, распространенная рядом СМИ, о том, что лечение по полису ОМС будет ограничено, не соответствует действительности. Лечение по полису обязательного медицинского страхования будет оказываться бесплатно в полном объеме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, которую ежегодно утверждает правительство РФ. Среди самых значимых изменений, принятых в действующую программу госгарантий, в том числе увеличение финансового обеспечения, прежде всего за счет средств системы ОМС, расширение неонатального скрининга, а также возможностей для граждан с хроническими заболеваниями и нуждающихся в медицинской реабилитации. Особое внимание уделено доступности диспансерного наблюдения для людей, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Увеличены объемы медицинской помощи пациентам с гепатитом С, включая дорогостоящие лекарственные препараты".

Еще в январе ФОМС сообщал, что в 2023 году правительство значительно увеличило финансирование базовой программы ОМС — до 2,746 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в прошлом году. В результате почти на 8 млрд рублей возрастают расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидалось, что это позволит оказать эту помощь 1,3 млн человек. На 14% увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи, на 35% — по медицинской реабилитации в стационарных условиях, поликлиниках и дневных стационарах.