Во Владикавказе полностью обновили трамвайный парк

По данным Ростеха, в транспорте установили современную медиасистему демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Уральский завод транспортного машиностроения Ростеха завершил поставку вагонов во Владикавказ, полностью обновив подвижной состав городского трамвайного парка. Об этом сообщается в пятницу на сайте Ростеха.

"Уральский завод транспортного машиностроения Ростеха завершил поставку 28 вагонов модели 71-412 во Владикавказ, полностью обновив подвижной состав городского трамвайного парка. Переданный в столицу Республики Северная Осетия - Алания современный транспорт оснащен системами кондиционирования, отопления и видеонаблюдения, а также специальной кабиной для снижения рисков, связанных с усталостью водителя", - говорится в сообщении.

Трамвайные вагоны оснащены созданной специально для него новой эргономичной кабиной с пультом управления. Современные системы кондиционирования и отопления обеспечивают комфорт водителя и пассажиров в любое время года.

Кроме того, вагон оснащен навигационным оборудованием, видеонаблюдением, а также информационным комплексом. В трамвае установлена современная медиасистема демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы с помощью ЖК-мониторов. Трамвай отвечает требованиям программы "Доступная среда".

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.