Сотрудникам полиции и Росгвардии ввели надбавки за службу на новых территориях России

Размер надбавки может составлять до 65% от должностного оклада

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство ввело ежемесячные надбавки к окладам сотрудников МВД и Росгвардии, проходящим службу на новых территориях РФ, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ добавляет новый пункт в перечень особых условий службы сотрудников органов внутренних дел РФ, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции. "Служба в органах внутренних дел, организациях и подразделениях, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на Министерство внутренних дел Российской Федерации, подразделениях (органах) и организациях войск национальной гвардии Российской Федерации в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в постановлении.

В документе подчеркивается, что оно распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года. Размер надбавки может составлять до 65% от должностного оклада.