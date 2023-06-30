Организация "Врачи без границ" осудила миграционную политику ЕС

Как отмечается в ее заявлении, гибель мигрантов в кораблекрушении у берегов Греции 14 июня стала прямым следствием такой политики

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) осудила миграционную политику Евросоюза, назвав ее "сдерживающей". Как отмечается в ее заявлении, распространенном в пятницу в Женеве, гибель мигрантов в кораблекрушении у берегов Греции 14 июня стала прямым следствием такой политики.

"После кораблекрушения 14 июня, в результате которого около 500 человек погибли или пропали без вести у берегов Греции, международная гуманитарная организация "Врачи без границ" осуждает миграционную политику ЕС, призывает к ответственности за потерянные жизни и к [созданию] целевого, действенного, находящегося под госуправлением поисково-спасательного механизма на море", - отметили в MSF.

Как заявил глава миссии MSF в Греции и на Балканах Дуччио Стадерини, "отсутствие политической воли для обеспечения спасательного потенциала стало одной из причин самой смертоносной морской аварии, зарегистрированной в Средиземном море с 2015 года". "Гибель сотен людей в море 14 июня является прямым следствием "сдерживающей" миграционной политики ЕС, которая вынуждает людей выбирать смертельно опасные пути", - подчеркнул он, добавив: "Эта политика убивает людей".

MSF призвала ЕС и его государства - члены, включая Грецию, обеспечить транспарентное независимое расследование этого кораблекрушения и подобных кораблекрушений, произошедших у берегов Европы. Организация ожидает от Евросоюза "фундаментального изменения политики, которое поставило бы спасение жизней на первое место". Кораблекрушение, произошедшее 14 июня, "должно привести к размышлениям о том, как в последние годы ЕС занимался миграцией". "Слишком долго ЕС и его государства - члены проводили политику, которая делала возможными смерть и страдания, а не обеспечивала спасение и защиту", - констатировали в MSF.