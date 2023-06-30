В Москве сделали почти 47 тыс. прививок против клещевого вирусного энцефалита

В столице зарегистрированы случаи присасывания клещей при посещении парков Измайловского и Кусковского, лесопарка Лосиный остров, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 47 тыс. прививок сделали в Москве против клещевого вирусного энцефалита, полный курс вакцинации прошли более 24,3 тыс. человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С января проведено 46 835 прививок, полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 24 324 человека (на 3 тыс. больше, чем в 2022 году), в том числе 8 850 детей (на 1,5 тыс. больше, чем в 2022 году)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Москве в период подготовки к летней оздоровительной кампании во всех оздоровительных организациях до начала первой смены были проведены акарицидные обработки территорий лагерей. Общая площадь обработанной территории - 26,04 га.

За 26-ю неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались в основном москвичи, которых клещи укусили на территории Московской области. На территории Москвы зарегистрированы случаи присасывания клещей при посещении парков Измайловского и Кусковского, лесопарка Лосиный остров, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО, перечисляется в материале.

"При посещении парков и лесопарковых зон города Москвы рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам, где проводятся акарицидные обработки, и пользоваться репеллентами. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора исследовано 13 496 клещей. Случаев заражения клещей вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано", - добавляется в сообщении.

За 26-ю неделю, по результатам исследования 1 249 клещей, доставленных населением, выявлено 69 клещей, инфицированных боррелиями.