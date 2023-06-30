Генпрокурор РФ создал рабочую группу по защите прав предпринимателей и инвесторов

В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и окружных управлений ГП, а также представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя и Минвостокразвития

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов создал межведомственную рабочую группу по обеспечению прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"С учетом состоявшегося на Петербургском международном экономическом форуме обсуждения принимаемых мер, направленных на достижение указанных целей, распоряжением генерального прокурора РФ создана межведомственная рабочая группа по обеспечению прав и законных интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (отечественных и зарубежных)", - сообщили в Генпрокуратуре. В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и окружных управлений Генпрокуратуры, а также представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя и Минвостокразвития.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, реализация политики по формированию в России комфортных условий для ведения бизнеса и привлечению капитала требует скоординированной работы органов власти.

Созданная рабочая группа займется выработкой согласованных решений по вопросам ликвидации административных барьеров для ведения бизнеса, реализации мероприятий госпрограмм по развитию предпринимательской инициативы, защиты прав предпринимателей и инвесторов, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Ее первое заседание состоится в ближайшее время, добавили в надзорном ведомстве.