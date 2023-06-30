30 июня, 14:27
Военная операция на Украине

В Марий Эл военнослужащих посмертно наградили орденами Мужества

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов вручил награды их родственникам

ТАСС, 30 июня. Ордена Мужества передали в Йошкар-Оле в пятницу родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении высокой государственной наградой жителей городского округа "Город Йошкар-Ола" - ефрейтора Вершинина Андрея Сергеевича, рядового Семенова Алексея Леонидовича и рядового Уланова Артема Ивановича", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Маслов отметил, что в пятницу ордена Мужества передали родственникам героев, погибших в ходе специальной военной операции. "На их примере мы должны воспитывать подрастающее поколение", - добавил он. 

Теги:
РоссияМарий ЭлВоенная операция на Украине
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