История тюменской нефти: геологоразведка

Геологи-первопроходцы сыграли ключевую роль в развитии Западной Сибири, обеспечив страну мощнейшей минерально-сырьевой базой. Об истории освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции читайте в материале ТАСС

В 2023 году исполнилось 75 лет с начала системного проведения геологоразведочных работ в Тюменской области, ставшей благодаря первооткрывателям одним из крупнейших нефтегазоносных регионов мира. Комплексный подход государства к освоению запасов углеводородного сырья, мобилизация крупных научных школ, самоотверженный труд геологов по исследованию труднодоступных территорий позволили открыть более 900 месторождений.

"Пустить геофизику, гравиметрию, сейсмометрию"

Точкой отсчета эпохи великих открытий стала рабочая гипотеза основоположника советской нефтяной геологии И.М. Губкина о существовании нефтяных месторождений в районе Западно-Сибирской низменности. В 1931 году ученый на чрезвычайной сессии Академии наук заявил о необходимости поисков нефти на восточном склоне Урала. Спустя год в газете "Правда" (номер от 14 июня 1932 года) он уже сформулировал конкретную программу: "Необходимо в первую очередь пустить геофизику, гравиметрию, сейсмометрию. Нужно поперек восточного склона Урала сделать ряд геофизических ходов, а за ними нужно пустить уже ряд буровых скважин, чтобы данные геофизики проверить данными глубокого бурения. Мне думается, что эта разведка может увенчаться успехом. Перспективы и значение разработки нефти в этих районах огромны. Добыча в этих районах может обеспечить не только потребности Урало-Кузнецкого комбината, но и всего хозяйства СССР".

В довоенный период положительную оценку перспектив поиска нефти в Западной Сибири дала рекогносцировочная геологическая партия под руководством В.Г. Васильева, работавшая в бассейне Оби. Уже в первом послевоенном 1946 году для развития сырьевой базы был создан единый координирующий геологический орган - Мингеологии СССР, в структуру которого входили геологические управления.

В 1947 году группа ученых под руководством академика Д.В. Наливкина составила развернутую программу, которая предусматривала в основном изучение южных районов Западно-Сибирской равнины. Для этого существовали не столько геологические предпосылки, сколько чистая прагматика: здесь были построены города, проходила железная дорога, имелась рабочая сила. Эти факторы, особенно на первом этапе, существенно влияли на выбор направления работ.

Мощный импульс поисково-разведочные работы получили, когда в 1948 году в Тюмени была создана первая нефтеразведочная экспедиция. С этого момента началось становление уникальной, неповторимой по духу и содержанию тюменской геологии.

Тюменская геологоразведочная экспедиция, 3 марта 1983 года © Иван Сапожков / ТАСС

"Первая опорная скважина (Тюменская) на территории Западной Сибири начата бурением 15 февраля 1949 года, а всего за период 1949-1962 годов пробурено 29 опорных скважин. Березовская и Тазовская опорные скважины стали первооткрывательницами газовых месторождений, в 17 других скважинах были получены признаки нефти", - анализирует развитие событий заслуженный геолог РФ, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Брехунцов (журнал "Нефтегазовая Вертикаль", выпуск № 6, 2016 год).

В январе 1950 года в Министерстве геологии СССР был утвержден новый план исследований, автором которого был геолог-нефтяник Н.Н. Ростовцев. Он предусматривал проведение работ на всей территории Западно-Сибирской равнины и энергично вовлекал в зону интересов северные районы. В этот период сюда перекинули научные силы из Москвы и Ленинграда.

Научно-исследовательские институты остро нуждались в материалах полевых работ. Главной стала забота о создании производственных организаций, способных бурить на огромное количество метров. Надо было осваивать новую технику - так называемое роторное бурение. До этого почти повсеместно строились колонковые скважины до глубины 1,2 тысячи метров. А роторное бурение в Тюмени уже в 1949 году показало, что толща мезокайнозойских отложений, как и прогнозировали некоторые ученые, очень велика - больше 3 тысяч метров. А значит, велики и возможные ресурсы углеводородов, которые чаще всего пропорциональны мощности чехла и площади осадочного бассейна.

Опора на собственные силы

Березовский газовый фонтан, возникший в 1953 году, доказал состоятельность исследований в Западной Сибири, произвел настоящий прорыв: с этого времени создаются новые геологические партии и экспедиции, в Тюмени проявили себя Эрвье, Быстрицкий, Морозов, Извеков, Бранзбург, Ровнин, потом Ослоповский, Баранов, Рогожников, Стовбун, Рождественский, Подшибякин, Салманов, Токарев, Рудкевич, Махалин…

Это период накопления особенного тюменского опыта и взросления этих специалистов, которые впоследствии стали во главе огромной системы.

"Возможно, если бы на этих должностях были более зрелые люди, не случилось многих открытий. Самое главное, принципиально важное с позиций сегодняшнего дня делалось все нашими специалистами на отечественных буровых установках, с использованием отечественного оборудования и приборов. Зарубежные технологии начали использоваться на тюменских месторождениях только с приходом нефтедобывающих предприятий", - считает Анатолий Брехунцов.

Переломными для оценки перспектив нефтегазоносности всей Западной Сибири стали 1955-1960 годы. Когда в 1960 году первый фонтан нефти ударил в Шаимском нефтеносном районе, а в 1961 году "заговорило" Среднее Приобье, началось по-настоящему стратегическое наступление. В 1962 году из скважины, пробуренной в районе поселка Тазовского в Заполярье, был получен фонтан природного газа дебитом около миллиона кубометров в сутки. Тогда впервые заговорили о формировании новой энергетической базы страны. Последовавшая череда открытий, крупнейшим в которой стал уникальное Самотлорское месторождение в 1965 году, вывела Советский Союз в разряд ведущих стран мира по запасам нефти. Большое будущее социально-экономического развития региона было предрешено.

На 1958-1962 годы приходится активное внедрение сейсморазведки. Вместо сейсмических профилей начали проводить исследования точечным зондированием, по результатам строили предварительные карты, которые позволили выявить очень крупные ловушки. Ученые предложили уникальную сеть опорных скважин, построенную на основе имевшихся в то время многочисленных исследований и новых знаний. До начала 1960-х вся геология была нацелена на оценку единого Западно-Сибирского региона.

Основополагающий период завершился открытием нефти в Среднем Приобье и газа на территории Ямала. Подтвердился научный прогноз о высокой продуктивности мощной толщи осадочного чехла севера Западно-Сибирской низменности. Также был открыт новый этаж нефтегазоносности: если раньше углеводороды получали из юрского горизонта, о котором в основном и говорил И.М. Губкин, то сейчас "заговорил" сеноманский ярус.

И, наконец, с большой определенностью проявился географический фактор: открытие березовского газа, нижнемеловой нефти в Приобье и сеноманского газа на Севере создавало общую картину и закономерность формирования углеводородных залежей на всей территории огромного региона.

Самая мощная геологическая служба мира

На 1960-1970 годы приходятся самые яркие страницы в истории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции: были открыты крупнейшие в СССР месторождения, в том числе Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Мамонтовское, Федоровское и другие. Благодаря геологам страна по разведанным запасам газа в 1967 году заняла первое место в мире. С 1965 по 1977 год за счет Западной Сибири добыча нефти в СССР выросла в 2,2 раза.

9 июля 1966 года вышло постановление Совета Министров СССР "Об усилении геологоразведочных работ на нефть и газ и освоении выявленных крупных газовых месторождений в северных районах Тюменской области", которое на базе Тюменского ТГУ предписывало организовать Главное Тюменское геологическое управление ("Главтюменьгеология", 1966-1990 годы) - крупнейшее в Советском Союзе геологическое производственное предприятие. Его первым руководителем был Ю.Г. Эрвье.

В середине 1980-х годов "Главтюменьгеология" была мощнейшей геологической службой мира. В пору своего расцвета только по основным видам работ (бурение, геофизические исследования) дважды орденоносная организация включала девять производственных объединений, провела 50 нефтеразведочных, геофизических экспедиций и экспедиций по испытанию скважин. В ее распоряжении были вычислительный центр и лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. В состав "Главтюменьгеологии" входили три научно-исследовательских и один проектный институт, тематическая экспедиция по подсчету запасов углеводородного сырья. У главка были собственные речной флот и авиация. Численность работников превышала 100 тысяч человек.

В этот период благодаря инициативе Ф.К. Салманова - талантливого руководителя, начальника "Главтюменьгеологии", сменившего на этом посту Ю.Г. Эрвье, - резко увеличился объем сейсморазведочных работ с применением современной техники. Объем поисково-разведочного бурения на нефть и газ за каждые пять лет удваивался и к концу 1980-х годов достиг 2,5 миллиона метров. Это составляло почти 50% объема буровых работ на нефть и газ по всему Советскому Союзу. В 1988 году "Главтюменьгеологией" было открыто 46 месторождений углеводородов - максимальное количество за период работы главка.

Эпоха уникальных открытий

© Юлия Хазова

Заслуженный геолог РФ, директор НТЦ "МНП „Геодата”" Анатолий Брехунцов:

"Активное обсуждение освоения территории Тюменской области, бурение опорных скважин началось уже после войны. Надо было восстанавливать страну, строить предприятия, снабжать транспорт и авиацию дизельным топливом и соляркой. В этих условиях вопросам поиска месторождений нефти и газа, добычи углеводородного сырья уделялось первостепенное значение.

И первыми в решение этих задач включались геологи. Многие не то, что без профильного, но даже без начального образования. Закончили курсы и приступили к работам. Бытовые условия - минимальные. Буровые устанавливали рядом с деревнями, там же квартировались.

Меня часто спрашивают, зачем они бурили первые опорные скважины, которые в итоге не привели к громким открытиям. На самом деле, даже первая пробуренная скважина в Тюмени позволила проанализировать состав газа и воды, подтвердила, что в регионе могут быть крупные залежи нефти и газа. Да, у многих были сомнения, а есть ли в Тюменской области запасы углеводородов. Эти сомнения целиком не сняло даже Березовское месторождение. Но это было время становления геологоразведки и профильных специалистов. Окончательно пришло понимание, где и как нужно искать нефть и газ.

Эпоха уникальных открытий началась в 1960-х. Геологи получили новые буровые, тракторы, лаборатории, авиацию. Были открыты крупнейшие месторождения. Запасы Уренгойского оценивались в 12 триллионов кубометров газа, Ямбургского - в 7 триллионов. В итоге только Уренгойское давало в год более 300 миллиардов кубометров газа - половину всего добытого в СССР.

На Самотлорском месторождении ежегодно добывали более 150 миллионов тонн нефти - более 20% советской нефтедобычи. Астрономические цифры, которые позволили решить стране многочисленные вопросы! За пять лет геологи наращивали базу на 4 миллиарда тонн нефти, это давало возможность нефтяникам выбирать для разработки наиболее крупные и продуктивные месторождения.

На сегодняшний день в Тюменской области добыт 21 триллион тонн нефти, всего в стране - 24 триллиона. И сейчас основная добыча ведется на месторождениях, открытых именно в советское время".

"Разведчики недр обеспечили региону старт мощнейшего развития"

© Пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Благодаря геологам Тюменская область стала одним из развитых регионов нефтегазовой индустрии не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. В далеком 1948 году была создана тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это стало отправной точкой для формирования основы энергетической безопасности страны и определило вектор развития наших территорий.

Геология - фундамент, на котором вырос и окреп масштабный топливно-энергетический комплекс Западной Сибири. Вклад геологов - уникальный успех и героическая эпоха великих открытий. Они шли вперед, совершали трудовые подвиги, ставили рекорды, несмотря на суровый климат и неустроенный быт. Сегодня количество открытых месторождений в Тюменской области, Югре и на Ямале перевалило за 900. Среди них такие гиганты, как Самотлорское, Федоровское, Уренгойское, Надымское, Ямбургское и многие другие.

45 лет назад на севере Тюменской области добыли первый миллиард тонн нефти. Чтобы достичь такого результата, потребовалось 14 лет титанического труда геологов, нефтяников и инженеров. Труд, опыт и достижения ветеранов геологии - гордость и достояние всей страны. Бесперебойную работу первопроходцев на Севере обеспечивала Тюмень. Именно здесь были сосредоточены научная база, снабжение, сервис, новейшие разработки. Традиции, которые были заложены в середине ХХ века в период освоения недр Тюменской области, и по сей день позволяют нашим регионам вместе работать и развиваться на благо страны".