Сенатор подготовит закон о бесплатном проезде родителей детей-инвалидов по платным дорогам

При этом важным условием предоставления такой льготы будет наличие на транспортных средствах, сведения о которых должны быть внесены в федеральный реестр инвалидов, опознавательного знака "инвалид", отметила Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу региональных депутатов о предоставлении инвалидам I и II групп, а также родителям детей-инвалидов права на бесплатный проезд по платным дорогам. Она сообщила ТАСС, что подготовит соответствующий законопроект.

"Региональные депутаты предлагают законодательно закрепить право инвалидов I и II группы, а также родителей детей-инвалидов не оплачивать проезд по платным автодорогам. Поддерживаю эту инициативу. Мною будет подготовлен соответствующий законопроект", - сказала Рукавишникова, добавив, что эта инициатива была выдвинута в пятницу на IX Донском юридическом форуме.

При этом важным условием предоставления такой льготы будет наличие на транспортных средствах, сведения о которых должны быть внесены в федеральный реестр инвалидов, опознавательного знака "инвалид".

Кроме того, как рассказала сенатор, на форуме было озвучено предложение о предоставлении инвалидам III группы компенсации на оплату коммунальных услуг в размере 50%. "Эта идея также была поддержана, и будет проработана возможность предоставления такой льготы", - сказала Рукавишникова.