Путин поручил ускорить работу по упрощению регистрации лекарств в стандартах ЕАЭС

Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 1 октября

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ и Минэкономразвития ускорить работу по адаптации к стандартам Евразийского экономического союза при регистрации лекарств в ЕАЭС. Поручение дано по итогам встречи с членами "Деловой России", состоявшейся 26 мая 2023 года.

"Минздраву России совместно с Минэкономразвития России ускорить внесение в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения изменений, предусматривающих упрощение процедуры приведения регистрационных досье зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов в соответствие с правом ЕАЭС", - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября текущего года. Поручение дано министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос о неприменении положений постановления кабмина от 9 марта 2022 года № 311 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. №100" в отношении запчастей и комплектующих изделий, предназначенных для ремонта медицинской техники, а также в отношении образцов медицинских изделий, ввезенных в целях их государственной регистрации. "При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в списке поручений. Доклад необходимо представить до 31 августа 2023 года.