Педагоги Чувашии окажут учителям из Запорожской области методологическую помощь

Министр образования республики Дмитрий Захаров отметил, что директора школ и заведующие детских садов Бердянского района уже прошли обучение

ТАСС, 30 июня. Учителя школ и воспитатели детских садов Бердянского района Запорожской области получат методологические консультации педагогов из Чувашии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Мы будем проводить "Методологический час", когда все директора школ и заведующие детских садов в течение часа смогут задать вопросы, а мы их будем консультировать. <…> Весь Бердянский район мы охватим", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что в июне в Чувашии уже прошли обучение директора школ и заведующие детских садов Бердянского района. Министерство образования Чувашии провело для гостей из подшефного района образовательную сессию, чтобы облегчить переход на российские образовательные стандарты.

"У них полностью произошел слом образовательной системы, потому что прежняя, украинская, по которой они работали, не соответствует российской. Им с нуля надо выстраивать методологически полностью свою работу. "Первое касание" мы провели", - пояснил Захаров.

Первая образовательная стратегическая сессия длилась четыре дня. "В августе мы еще раз повторим эту сессию, а в течение всего учебного года будем сопровождать, но уже в формате видео-конференц-связи, потому что большое расстояние, а дистанционный формат позволяет нам такую работу вести", - отметил министр.