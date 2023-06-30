В Псковской области запретили запускать фейерверки

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что также намерен совместно с вузами реализовать комплексный план противодействия идеологии терроризма

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая граничит с двумя странами Евросоюза, входящими в блок НАТО, - Эстонией и Латвией, приняли решение о запрете использования фейерверков на территории региона. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Сегодня провел два штаба, посвященных безопасности и антитеррористической защищенности Псковской области. По решению регионального оперативного штаба в регионе будет введен запрет на запуск фейерверков", - написал Ведерников.

Он также добавил, что власти региона намерены совместно с вузами реализовать комплексный план противодействия идеологии терроризма.

"В том числе запустим программы повышения квалификации педагогов и психологов, разрабатывающих соответствующие образовательные модули. Обсудили защищенность учреждений культуры и здравоохранения. Установим дополнительные контрольно-пропускные пункты и кнопки вызова полиции на наиболее важных объектах", - добавил губернатор.