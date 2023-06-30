Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам СМИ, входящим в медиагруппу "Патриот"

Основания для блокировки не указываются

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Доступ к сайту медиагруппы "Патриот", а также сайтам входящих в нее "Федерального агентства новостей", "Народных новостей", "Экономики сегодня" и "Политики сегодня" ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайтам mediapatriot.ru, riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, polit.info. Основания для блокировки не указываются.

ТАСС обратился в Роскомнадзор за объяснением причин ограничения доступа к СМИ.

Ранее сообщества медиагруппы "Патриот" и входящего в нее "Федерального агентства новостей" (РИА "ФАН") были заблокированы во "ВКонтакте". Об этом сообщается на страницах сообществ в соцсети. В Роскомнадзоре ранее сообщили ТАСС, что "ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже".

До мая текущего года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы "Патриот". Как позже сообщал RTVI со ссылкой на самого Пригожина, сейчас он является заместителем главы попечительского совета медиагруппы.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года, ее создателями выступили четыре СМИ - "Федеральное агентство новостей", а также информационные агентства "Народные новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня".