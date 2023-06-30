30 июня, 15:08

Чувашия поможет укомплектовать библиотеки Запорожской области русской литературой

Министр образования республики Дмитрий Захаров отметил, что планируют собрать не только новую литературу, но и уже прочитанные кем-то книги

ТАСС, 30 июня. Акция по сбору русской классической литературы для библиотек Бердянского района Запорожской области запущена в Чувашии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Мы будем помогать школам подшефной территории в приобретении учебно-художественной литературы. Мы сейчас начинаем акцию по сбору книг в республике для того, чтобы поддержать наших коллег в Бердянском районе", - сказал собеседник агентства.

Захаров пояснил, что акция призвана собрать не только новую литературу, но и уже прочитанные кем-то книги в хорошем состоянии.

"Я сам лично был в бердянских школах и заходил в библиотеки. Я наблюдал, что нет ни Александра Сергеевича Пушкина, ни Федора Михайловича Достоевского, ни Льва Николаевича Толстого. Вообще русской классики нет, к сожалению", - уточнил он.

Министр добавил, что у учеников нет возможности прикоснуться к мировым шедеврам классики. "Я думаю, мы в этом плане им сможем помочь", - подчеркнул Захаров. 

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