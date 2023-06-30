В Москве в девяти зонах отдыха разрешили купание

Среди них Путяевский пруд №1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты одобрили девять зон отдыха с купанием в Москве, также в городе есть 38 зон без купания. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 30 июня управлением Роспотребнадзора по Москве отобраны 601 проба воды и 576 проб песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнены 7,6 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели. По состоянию на 30 июня разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зона отдыха с купанием "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыта на реконструкцию. Еще две зоны отдыха - Левобережье, Большой Садовый пруд - в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов.

Кроме того, с 23 июня в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям запрещено купание в зоне отдыха "Тропарево" (ЮЗАО). Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания, добавляется в материале.