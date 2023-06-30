В Ингушетии открыли новый детский сад на 220 мест

Также в новом здании состоялась церемония награждения отличившихся педагогов и воспитателей региона ведомственными наградами Минпросвещения РФ

МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест открыли в пятницу в Ингушетии по нацпроекту "Демография", в церемонии открытия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава региона Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, в ходе мероприятия состоялось награждение учителей и воспитателей ведомственными наградами министерства в рамках Года педагога и наставника, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня вступает в строй дошкольное образовательное учреждение с красивым именем "Фиалка" на 220 мест. Нацпроект "Демография", по которому реализован данный проект, это ведь, по сути, линия развития нашей страны: человек - семья - народ - Родина. В конце текущего года планируем ввести в строй еще не менее десятка детских садов. В настоящее время на этих объектах продолжаются строительные работы", - сказал на открытии Калиматов.

Новое двухэтажное здание введено в самом крупном городе региона - Назрани. В детском саду имеются спальные комнаты, игровые классы для 10 групп, просторная столовая, спортивный, актовый и музыкальный классы, а во дворе созданы детские площадки, на которых установлено игровое оборудование с теневыми навесами.

"В Республике Ингушетия 1 сентября откроется 15 новых школ и 9 детских садов. Благодаря вовлеченности главы региона выделяются дополнительные средства, ведется слаженная работа с подрядчиками. Даже если были определенные долги, они все решены, все вопросы решены - за это благодарю главу республики. Мы будем и дальше помогать, оказывать методическую и инфраструктурную поддержку", - сказал Кравцов.

После открытия детского сада в новом здании состоялась церемония награждения отличившихся педагогов и воспитателей региона ведомственными наградами Минпросвещения РФ.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.