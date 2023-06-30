Трутнев заявил, что новый научно-экспертный совет Арктики должен стать независимым органом

В состав совета вошли 93 человека

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Созданный научно-экспертный совет АЗРФ должен стать независимым органом, который не только проработает поступающие на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам развития Арктики вопросы, но и станет площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, проводя заседание президиума научно-экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития АЗРФ.

"Научно-экспертный совет должен стать независимым сильным органом, который бы помогал нам повышать эффективность научных разработок. Нас интересует конечный результат, чтобы Россия на арктическом направлении была сильнейшей державой. Это и сейчас, честно скажу, так, но если мы успокоимся тем, что сейчас все хорошо, то эти позиции можно быстро утратить. Интерес к Арктике со стороны наших и дружественных, и враждебных соседей крайне велик, уверен, что в результате нашей совместной работы мы обеспечим развитие Арктической зоны мощным научным фундаментом на длительную перспективу и придадим новые импульсы передовым научным разработкам нашей страны", - цитирует пресс-служба аппарата Трутнева.

Совет, как добавили в пресс-службе, будет служить ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики. В состав научно-экспертного совета вошли 93 человека: представители крупнейших российских вузов и НИИ, компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике, а также представители органов государственной власти.

"Развитие Арктики основано на новых научных и технологических решениях. Сегодня есть запрос со стороны наших научных организаций на координацию и приоритезацию этой работы. Предстоит выработать механизм оценки эффективности исследований и, главное, синхронизацию с задачами бизнеса, работающего в Арктике. Последний имеет недостаточно информации о текущих научных разработках", - цитирует пресс-служба специального представителя госкорпорации "Росатом" по развитию Арктики, зампредседателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимира Панова.

В июне в рамках Госкомиссии создали специальный орган - научно-экспертный совет для консолидации научного сообщества. Предполагается, что этот совет позволит найти и отобрать наиболее перспективные, полезные применительно к Арктике научные разработки, которые будут использоваться в хозяйственной деятельности, для инвестиционных проектов и развития Северного морского пути.