В Свердловской области отменили режим ЧС регионального характера

По данным департамента информационной политики региона, в области продолжит действовать особый противопожарный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Режим ЧС регионального характера в лесах, введенный ранее из-за природных пожаров, отменили в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене с 1 июля режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах на территории Свердловской области", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в регионе продолжит действовать особый противопожарный режим. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски возникновения природных пожаров.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.