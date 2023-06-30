Похороны подростка, после смерти которого во Франции начались погромы, пройдут в 1 июля

Мэр Нантера Патрик Жарри призвал продолжать поддерживать эту семью

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Похороны 17-летнего Наэля, убитого полицейскими после дорожной погони в парижском пригороде - городе Нантер, пройдут в субботу.

"Похороны состоятся 1 июля. Мы должны продолжать поддерживать эту семью, эту мать, которая завтра похоронит своего ребенка", - заявил в пятницу мэр Нантера Патрик Жарри, его слова приводит телеканал CNEWS. "В то же время нужно говорить о печали и опустошенности, которые испытывают жители перед лицом насилия. Очевидно, сейчас крайне важно найти слова, чтобы положить конец насилию", - добавил он.