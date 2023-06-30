Справороссы предложили ввести единый сертификат на реабилитацию для бойцов СВО

По словам главы партии Сергея Миронова, сертификат должен позволить "бойцам получать помощь в любых профильных медучреждениях страны - как государственных, так и частных"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести единый электронный сертификат для участников специальной военной операции, позволяющий им получать помощь в любом медучреждении страны. Об этом глава партии Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале в пятницу.

"Отдельный пакет инициатив СРЗП касается вопросов реабилитации участников СВО. В том числе мы предлагаем ввести единый электронный сертификат на реабилитацию, позволяющий бойцам получать помощь в любых профильных медучреждениях страны, как государственных, так и частных. Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину", - написал он.

Парламентарий отметил, что фракция инициировала множество предложений по поддержке участников боевых действий, часть из них уже реализована. В частности, принят законопроект о наделении ополченцев Донбасса с 2014 года статусом ветеранов боевых действий.