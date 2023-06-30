В новых регионах России в 2023 году ввели в эксплуатацию более 20 школ и детских садов

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, на территориях также возвели больницы и поликлиники на 3,1 тыс. пациентов

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Компания "Единый заказчик" в 2023 году ввела в эксплуатацию более 20 школ, детских садов и лечебных учреждений на территории новых регионов России. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам заседания наблюдательного совета публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"В 2023 году в новых регионах компанией введены в эксплуатацию 12 школ на 8,5 тыс. учеников, 10 детских садов на 1,8 тыс. детей, одна школа-интернат, больницы и поликлиники на 3,1 тыс. пациентов", - приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина России.

Вице-премьер подчеркнул, что восстановление инфраструктуры новых регионов является одним из приоритетных направлений.