Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня" сообщили о прекращении работы

Доступ к сайтам ограничен

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиагруппу "Патриот", сообщили в пятницу о прекращении работы.

"Наша редакция прекращает свое существование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Невских новостей".

Доступ к сайту "Невских новостей" также ограничили на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайту nevnov.ru. Основания для блокировки не указаны.

Также о прекращении работы сообщило издание "Экономика сегодня". "С сегодняшнего дня наша редакция прекращает свою работу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

До мая 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы "Патриот". Как позже сообщал RTVI со ссылкой на самого Пригожина, сейчас он является заместителем главы попечительского совета медиагруппы.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года. Помимо "Невских новостей", в нее входят "Федеральное агентство новостей", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня". Доступ к их сайтам также ограничен.