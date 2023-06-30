Профсоюзы в РФ призвали разработать проект о сохранении размеров районных коэффициентов

У работников вызывает беспокойство отсутствие информации о дальнейших намерениях правительства по этому вопросу, отметили в Федерации независимых профсоюзов России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проект о сохранении размеров районных коэффициентов необходимо разработать в России. Такое мнение выразил в пятницу глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"В заключительной части заседания РТК Михаил Шмаков поднял вопрос о разработке правительством России нормативного правового акта о сохранении размеров районных коэффициентов. В Забайкальском крае под давлением губернатора был принят закон об отмене "субъектовых" районных коэффициентов с одновременным повышением заработной платы работников бюджетной сферы: в 2023-2024 годах зарплаты вырастут, но нет гарантий, что они будут расти в последующем", - говорится в публикации на сайте ФНПР.

Уточняется, что у работников вызывает беспокойство отсутствие информации о дальнейших намерениях правительства по данному вопросу. Профсоюзы считают, что надо ускорить решение этой проблемы с участием социальных партнеров.