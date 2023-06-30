Петербургский морской вуз предложил школам Мариуполя войти в проект "Инженерные классы"

В вузе заявили о готовности к любой форме сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Представители Санкт-Петербургского государственного морского технического университета предложили школам подшефного Мариуполя войти в проект вуза "Инженерные классы". Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель директора Передовой инженерной школы, начальник управления непрерывного образования СПбГМТУ Ольга Сайченко.

"Мы предложили школам Мариуполя стать участниками проекта "Инженерные классы", они посмотрели помещения, которые у нас созданы под этот проект, аналогичные есть и в школах. Они сегодня познакомились с программами, мы очень коротко постарались содержание каждой программы им рассказать и показать. Им это все очень понравилось, и мы предложили им войти в проект с полной методической поддержкой университета, с поддержкой средних школ, которые уже являются участниками этого проекта", - сказала Сайченко.

Эксперт отметила, что такое сотрудничество позволит обмениваться опытом, проводить совместные умные каникулы, инженерные соревнования. В вузе готовы к любой форме сотрудничества, будут в мариупольских школах инженерные классы, или нет.

"Чтобы это сотрудничество было, нужно, желание, потому что это все-таки организационные усилия: отбор обучающихся, подготовка педагогов, материальное обеспечение классов", - сказала представитель вуза. За минувшую неделю университет впервые посетили более 400 школьников из ДНР. В СПбГМТУ подчеркнули, что такие встречи помогают ребятам узнать о возможностях обучения.

"Инженерные классы" - это стратегический образовательный проект для повышения интереса школьников к инженерным специальностям. Одним из ключевых сетевых партнеров проекта является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Как сообщили ТАСС в городском комитете по образованию, развитие современных инженерных компетенций требует новых форм содержания образования и обновления материально-технической базы. В проект "Инженерные классы" вошли семь общеобразовательных организаций Петербурга. Программа предусматривает обучение для школьников 10 и 11 классов.