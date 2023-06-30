На Украине убрали Запорожье из списка рекомендованных к переименованию населенных пунктов

В редакции, актуальной на 30 июня, остался 361 населенный пункт

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия по стандартам государственного языка Украины изъяла город Запорожье из перечня названий населенных пунктов, которые не соответствуют стандартам языка. Это следует из обновленного списка комиссии.

В первоначальной редакции насчитывалось более 1,4 тыс. населенных пунктов для переименования, в том числе город Запорожье. В редакции, актуальной на 30 июня, остался 361 населенный пункт. Ранее в комиссии сообщали, что Запорожье входит в число населенных пунктов, чье названия может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и иметь связи с российским прошлым.

До 1921 года город Запорожье назывался Александровск. При советской власти город переименовали в Запорожье в связи с тем, что рядом с ним находились пороги Днепра.

Переименования топонимов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.