Небо над Монреалем, Оттавой и Торонто затянул дым от лесных пожаров

Уровень загрязнения оценивается в 5-7 баллов по 10-балльной шкале, что соответствует "опасному уровню загрязнения"

ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Небо над Оттавой, Торонто (оба находятся в провинции Онтарио) и Монреалем (провинция Квебек) накануне главного национального канадского праздника - Дня Канады - вновь затянуло дымом от лесных пожаров. Как сообщается в пятницу на сайте Национального метеобюро страны, уровень загрязнения в мегаполисе сейчас оценивается в 5-7 баллов по 10-балльной шкале, что соответствует "опасному уровню загрязнения".

По прогнозу специалистов, ситуация к вечеру пятницы только ухудшится, а небольших улучшений можно ожидать лишь только к концу субботы. Власти настоятельно рекомендуют людям, страдающим респираторными заболеваниями, не выходить на улицу.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в Оттаве в пятницу на улицах стало заметно меньше людей, многие носят медицинские маски. Водители ездят с закрытыми окнами.

Причиной задымления канадских мегаполисов стали непрекращающиеся лесные пожары. В настоящее время в Квебеке зафиксировано более 100 лесных пожаров, в Онтарио - около 70.

День Канады отмечается 1 июля. В этот день в 1867 году вступил в силу подписанный королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Викторией Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду двуязычным доминионом Британской империи. В 1879 году это торжественное событие стали называть Днем Доминиона, а в 1982 году по решению парламента праздник обрел свое нынешнее название - День Канады.