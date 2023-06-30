Инфраструктуру Приэльбрусья планируют адаптировать для спорта высших достижений

Федерация горнолыжного спорта сообщила о необходимости строительства кресельной канатной дороги, сноу-парка, кроссовой дорожки и других объектов

30 июня. /ТАСС/. Инфраструктуру Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии адаптируют для тренировок сборных команд России по зимним видам спорта. Соответствующие предложения озвучили в пятницу представители федераций России по зимним видам спорта на совещании под председательством замминистра спорта РФ Азата Кадырова.

"Мы будем закрывать вопросы, связанные с горнолыжным спортом, фристайлом, сноубордом. Также нужно создавать условия для высокогорной подготовки в циклических видах спорта (конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, биатлон) на других высотах (в пределах 2 тыс. м над уровнем моря). Здесь нужно подобрать соответствующие земельные участки и использовать ту инфраструктуру, которая на сегодня уже есть: гостиничный фонд, транспортная и инженерная инфраструктура", - пояснил журналистам после совещания Кадыров.

Необходимые инфраструктурные объекты возможно реализовать в рамках действующих госпрограмм, отметил он. "Будем изучать возможности привлечения ресурсов нацпроекта по туризму, госпрограммы по физкультуре и спорту, программы по развитию Северного Кавказа", - добавил он, пояснив, что все будет проработано в максимально короткое время.

Для координации действий создана рабочая группа, которая в течение полутора месяцев выйдет с конкретными предложениями, возглавил ее председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. "Мы хотим, чтобы курорт стал круглогодичным и универсальным не только для туристов, но и для детей, спортсменов, для всех категорий. Сегодня мы обсуждали возможности для спорта высших достижений, чтобы сборные команды РФ могли здесь тренироваться. Будем комплексно подходить к пожеланиям и требованиям каждой федерации и под каждую федерацию подготовим свои предложения как создать оптимальные, а хочется идеальные, условия чтобы они могли здесь полноценно тренироваться", - прокомментировал Мусуков.

Усилия направлены на создание инфраструктуры для тренировок лыжников, сноубордистов, конькобежцев, биатлонистов. Так, федерация горнолыжного спорта сообщила о необходимости строительства кресельной канатной дороги, для сноубордистов необходимо расширить зону катания до 35-40 трасс, фристайлу нужен сноу-парк, ски-альпинистам - кроссовая дорожка, конькобежцам - современный каток с бассейном, лыжникам - закольцованная лыжероллерная трасса, биатлонистам - стадион.