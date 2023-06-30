ПФКИ объявил победителей второго основного грантового конкурса 2023 года

Всего поддержку получит 1 071 проект

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Грантовую поддержку по результатам второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2023 года получат более тысячи проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПФКИ в пятницу.

Всего грантовую поддержку получит 1 071 проект в сферах культуры, искусства и креативных индустрий. "Проекты-победители есть в 86 регионах страны, в том числе в новых субъектах. Общая сумма поддержки - 4,3 млрд рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4,04 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе - 93%. Важно, что порядка 100 поддержанных проектов напрямую или косвенно связаны с новыми регионами России. Общая сумма поддержки - свыше 819 млн рублей", - привели в пресс-службе слова генерального директора ПФКИ Романа Карманова.

Всего на второй основной конкурс 2023 года было подано более 10 тыс. заявок, прошли экспертизу и получили итоговые баллы 9 899 проектов. Сумма запрошенных грантов составила 38,7 млрд рублей.

В частности, по результатам второго конкурса будут поддержаны несколько крупных фестивалей: фестиваль классической музыки и оперного искусства "Роза Хутор. Классика", арктический международный фестиваль "Золотой ворон", молодежный творческий фестиваль "Большая сцена - 2023". Также при поддержке ПФКИ пройдет серия спектаклей на воде "Сказ о русских берегах", проект "Биеннале театрального искусства - 2023: фестиваль-конкурс молодых режиссеров России", проект, посвященный 80-й годовщине Курской битвы, который включает постановку спектакля "Дуга" в Курском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина и фестиваль граффити-художников на Площади Победы в Курске, а также концерт для всех жителей и гостей города с участием российских звезд и выступлением участников СВО.

Кроме того, ПФКИ поддержал юбилейный проект "Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом". Он будет включать несколько выставочных мероприятий и издание театральных сборников. "Среди проектов, получивших высокую оценку по результатам независимой экспертизы, - создание фильма "Императрицы", он станет продолжением цикла "Русь", в рамках которого вышел фильм "Петр I. Последний царь, первый император", проведение международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", IV международного форума классического искусства, посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова, фестиваля "Владивостокская крепость", - добавили в ПФКИ.

Также поддержано создание серии документальных короткометражных фильмов "Поступок" о подвигах добровольцев и мобилизованных. Будут организованы детские образовательные киноэкспедиции в регионы России. При грантовой поддержке ПФКИ поставят спектакль "Шахтерская дочь". Проект будет реализован совместно с Донецким республиканским академическим молодежным театром (РАМТ). Премьера пройдет в Москве, а показы - на сцене донецкого РАМТ.

О конкурсе

Всего за время своей работы - с июня 2021 года - Президентский фонд культурных инициатив завершил девять грантовых конкурсов: пять основных и четыре специальных. По результатам всех отборов поддержаны 6 016 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.