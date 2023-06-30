В Северной Осетии в 2025 году начнется выпуск дефектурных препаратов для лечения онкологии

Для этого планируют построить завод, на базе которого также будет проводиться научно-исследовательская деятельность

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Выпуск препаратов из списка дефектурных для лечения онкологических заболеваний начнется в Северной Осетии в 2025 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор ООО "ПМК-Фарма" Олег Битиев.

"Нами до санкций было закуплено оборудование от ведущих мировых производителей. Уже определено место строительства будущего завода и ведется регистрация препаратов, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств, являющихся в России дефицитными. Производство планируется запустить в начале 2025 года", - сказал Битиев.

Завод полностью строится на средства инвестора. Мощность линии составит до 5 млн упаковок препаратов в год. Сырье будет закупаться в Индии. В настоящее время проходят процедуру регистрации пять препаратов, три из которых - онкологические, производящиеся в России в малых объемах. Планируется полностью восполнить потребности в них по югу страны.

Фармацевтический завод строится на территории Северной Осетии впервые. На его территории организуют научно-исследовательскую деятельность. На базе взаимного сотрудничества с фармацевтическим факультетом СОГУ имени К. Л. Хетагурова будет основана образовательная программа ординатуры.

Проект завода предполагает международные кооперации, длительные производственные отношения и стабильность сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Арменией, где уже действует подобное предприятие.