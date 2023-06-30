Минобрнауки пока не планирует расширять проект по внедрению уровней высшего образования

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Минобрнауки пока не планирует расширять число российских вузов-участников пилотного проекта по внедрению базового и специализированного уровней высшего образования. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе поездки в Псковскую область.

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Соответствующий указ подписал в мае президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

"Пилотный проект уже запущен, он стартовал 12 мая текущего года. Участники пилотного проекта определены, и пока вопрос о расширении не стоит. Особенность определяется тем, что по-другому будут расставлены акценты. Вместо бакалавриата и специалитета у нас будет базовое высшее образование с подготовкой специалистов со сроком обучения в зависимости от программы от четырех до шести лет", - сказал Фальков.

Он также добавил, что цель реформы - создать более тесную связь с работодателем и обеспечить готовность выпускника быть востребованным на рынке труда. По словам министра, магистратура не должна быть массовой, как это происходит в настоящее время.

"В случае, если вам нужны профессиональные углубленные знания, есть магистратура, она не должна быть массовой как сегодня. Избыточно массовой, я бы так сказал. Она должна быть только для тех, кто действительно нуждается в этих углубленных знаниях. Как правило, такие знания надо получать большинству по прошествии некоторого времени работы на производстве. Получив образование, поработав, можно вернуться и получить специализированные знания, исходя из потребности того, как ты двигаешься по карьерной лестнице", - пояснил Фальков.

Министр добавил, что система должна быть выстроена таким образом, чтобы базового высшего образования выпускнику вуза было достаточно для того, чтобы "комфортно себя чувствовать в течение всей жизни". "Сегодня в магистратуре зачастую получая бакалаврское образование, выпускники идут в магистратуру, поскольку нужен диплом. В новой национальной системе высшего образования, мы делаем акцент на то, чтобы, отучившись после школы, спокойно выходить на рынок труда и быть полезным своей стране, самореализовываться, быть полезным своего региону, городу. При этом всегда должна быть возможность получить углубленные знания", - сказал Фальков.