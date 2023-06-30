Петербургское отделение СЖР заявило о готовности помочь работникам медиахолдинга "Патриот"

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих заявил, что сотрудники, которые не показывали высокий профессиональный уровень, вряд ли смогут найти себе работу в других СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники медиагруппы "Патриот", которые оказались без работы после ее закрытия, смогут обратиться за помощью в Петербургское отделение Союза журналистов России. Об этом ТАСС сообщил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

"Что касается судьбы журналистов, которые там работали и сейчас останутся без трудоустройства, то, конечно, мы, по мере возможностей, будем стараться помогать, как Союз журналистов России, прежде всего членам союза, если они там были", - сказал он.

По словам Шериха, в первую очередь, СЖР будет по возможности обращаться к руководителям других СМИ, чтобы они помогли с трудоустройством уволенным коллегам, а также оказывать другую информационную поддержку.

Он отметил, что в холдинге трудилось много профессионалов, которые хорошо знают свою работу. При этом, подчеркнул Шерих, те сотрудники, которые не показывали в медиахолдинге высокий журналистский уровень, вряд ли смогут найти себе место в каких-то других СМИ.

Как сообщили ТАСС в комитете по труду и занятости населения Петербурга, медиахолдинг "Патриот" не уведомлял службу занятости о планах уволить сотрудников. "Медиахолдинг "Патриот" не уведомлял Службу занятости населения Санкт-Петербурга о высвобождении сотрудников. При официальном сокращении сотрудников работодатель обязан уведомить об этом службу занятости населения не менее чем за два месяца до сокращения. При расторжении трудового договора, например по соглашению сторон, это не требуется", - сообщили ТАСС в комитете.

Ситуация вокруг медиахолдинга "Патриот"

Ранее о том, что медиагруппа "Патриот", куда входят "Федеральное агентство новостей", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Невские новости", "Политика сегодня" и другие, прекращает свою работу, объявил генеральный директор входящего в нее "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев. Как сообщили ТАСС сотрудники нескольких закрытых СМИ, медиагруппа "Патриот", прекращает свою работу, все СМИ будут закрыты. По словам собеседников агентства, они получили сообщения от своего руководства, которое обещало на следующей неделе выплатить заработную плату за прошедший месяц.

До мая 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы "Патриот". Как позже сообщал RTVI со ссылкой на самого Пригожина, сейчас он является заместителем главы попечительского совета медиагруппы.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года. В нее входят "Федеральное агентство новостей", "Невские новости", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и несколько других СМИ.