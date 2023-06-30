30 июня, 18:21

Умер участник Парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин

Александр Щербак/ ТАСС
Борис Уткин
© Александр Щербак/ ТАСС

Ему было 100 лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Участник Парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник Борис Уткин умер на 101-м году жизни в военном госпитале после продолжительной болезни. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Генерал Уткин был активным участником Великой Отечественной войны. В самом ее начале участвовал в Параде 7 ноября 1941 года", - сказал он.

Примечательна дата рождения генерала - 23 февраля 1923 года. Великую Отечественную войну он завершил командиром гвардейского дивизиона "Катюш". 

© Информационное агентство ТАСС
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