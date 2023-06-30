В Херсонской области с 1 августа повысят пенсии трем категориям граждан

В частности, граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей

ГЕНИЧЕСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области с 1 августа проиндексируют пенсии трем категориям граждан, сообщил в пятницу ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"С 1 августа повышение пенсионных выплат будет происходить автоматически для следующих категорий. Граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей. Право на индексацию выплат получат пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Пенсионеры, предоставившие месяцем ранее дополнительные документы о рабочем стаже, получат пенсию в соответствии с новым стажем", - сказал Алексеенко, уточнив, что речь идет о гражданах, которые уже оформили российскую пенсию.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии начисляются в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке принимают без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.