30 июня, 19:18

Правительство утвердило порядок проведения и стоимость геномной регистрации

Добровольная геномная регистрация в России будет стоить 1 400 рублей, ее смогут пройти граждане РФ или иностранцы, проживающие или временно пребывающие на территории страны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Добровольная геномная регистрация в России будет стоить 1 400 рублей. Об этом говорится в опубликованном на портале нормативно-правовых актов постановлении правительства РФ "О некоторых вопросах реализации федерального закона "О государственной геномной регистрации в РФ".

"Установить, что за проведение добровольной государственной геномной регистрации взимается плата в 1 400 рублей", - говорится в постановлении.

Согласно закону, добровольную геномную регистрацию могут пройти граждане РФ или иностранные граждане, проживающие или временно пребывающие на территории РФ, по их заявлению в территориальный орган МВД. Для добровольной государственной геномной регистрации несовершеннолетних заявление подают его родители, опекуны или попечители. 

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