В Чувашии более 90 образовательных учреждений присоединились к проекту "Шахматы в школе"

По словам главы республики Олега Николаева, более 13 тыс. жителей регулярно занимаются шахматами

ТАСС, 30 июня. Движение "Шахматы в школе" охватило более 90 школ в Чувашии. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"В последнее время мы активно реализуем движение "Шахматы в школе", к которому на сегодняшний день присоединились уже более 90 школ. У нас достаточно давно и успешно функционируют две школы шахмат Анатолия Карпова и Сергея Карякина", - отметил он.

Глава Чувашии добавил, что более 13 тыс. жителей республики регулярно занимаются шахматами. "Это хорошая цифра", - подчеркнул он.

По словам Николаева, шахматы в Чувашии входят в десятку наиболее популярных видов спорта. "И большая заслуга в этом принадлежит нашему земляку, основателю чувашского шахматного движения Владимиру Дмитриевичу Сергиевскому", - уточнил глава республики.

Глава Чувашии отметил, что в 2022 году республика приняла суперфиналы чемпионата России. "На этот период Чувашия стала центром шахмат мира. По признанию самих гроссмейстеров, экспертов, специалистов Федерации шахмат России это был чуть ли не самый лучший суперфинал", - заявил Николаев.

Он также написал, что главная цель республики - создать один из центров мировых шахмат в Чувашии. "Мы закрепились как регион, где шахматам удобно, комфортно, а спортсменам интересно проводить у нас время", - считает Николаев.