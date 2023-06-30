В Чувашии намерены реализовать соцпроект для несовершеннолетних матерей

Проект "Маленькая мама" получил грант в размере 1,3 млн рублей

ТАСС, 30 июня. Несовершеннолетние матери Чувашии в трудной ситуации получат помощь благодаря социальному проекту "Маленькая мама", который реализуют в республике на средства гранта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы региона.

"На реализацию проекта получен грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1,399 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Проект реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар. В 2023 году социальный проект "Маленькая мама" стал победителем конкурсного отбора проектов по развитию эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства.

Сроки реализации проекта - с 1 июля 2023 года по 31 октября 2024 года. Его главная цель - повысить качество жизни несовершеннолетних матерей и предотвратить их отказы от детей.

Специалисты центра будут оказывать социально-психологическую поддержку несовершеннолетним матерям. Проект также охватит девушек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.