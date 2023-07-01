На выпускном в Парке Горького в Москве будут работать тематические площадки

Праздник начнется в 20:00, продлится до 06:00 следующего дня

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обширную праздничную программу подготовили для московского общегородского выпускного в Парке Горького. Для молодежи откроются самые разные тематические площадки, а также пройдут выступления известных артистов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, главными темами праздника станут "Первые" и "Наставники". Во время мероприятия Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом. Праздник начнется в 20:00, продлится до 06:00 следующего дня и завершится дискотекой.

По традиции гости будут проходить в парк по красной ковровой дорожке и световым тоннелям под музыкальное сопровождение известных диджеев. Для поддержания атмосферы праздника по всей территории парка выпускников будут сопровождать аниматоры и ростовые куклы. Гостей ждут концерты с участием популярных отечественных певцов и диджеев, а также интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

По словам заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, активная подготовка к концертной программе велась с непосредственным участием самих выпускников. Чтобы вдохновить их, программа будет наполнена историями великих людей, которые внесли вклад в развитие цивилизации своими открытиями.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, 1 июля, когда у многих школьников пройдут выпускные вечера, в Москве ожидается кратковременный дождь. Однако днем будет тепло, температура воздуха составит плюс 24-26 градусов, ветер - северо-западный и западный со скоростью 6-11 м/с. В ночь на воскресенье, 2 июля, ожидается переменная облачность и тоже не исключается местами кратковременный дождь.

Общегородской выпускной в Парке Горького планировалось провести 24 июня. Однако все массовые мероприятия, в том числе этот праздник, были перенесены на неделю из-за введения режима контртеррористической операции.