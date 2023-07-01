Силовики в новых регионах РФ с 1 июля начнут получать военные пенсии по российским нормам

На выплату смогут рассчитывать граждане, постоянно проживающие по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях новых субъектов

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Граждане России, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) Запорожской и Херсонской областях, начнут получать военные пенсии по нормам российского законодательства с 1 июля 2023 года. Об этом сообщила ТАСС директор филиала фонда "Защитники Отечества" в Донецке Марина Соловарова.

"С 1 июля изменится порядок предоставления пенсий для ветеранов силовых ведомств. Чтобы получить выплату нужно непосредственно в профильные министерства и ведомства обращаться, в частности, в МЧС, МВД, в военную прокуратуру и так далее", - рассказала Соловарова.

На выплату смогут рассчитывать граждане, постоянно проживающие по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях новых субъектов РФ, что должно быть подтверждено отметкой в паспорте. Пенсию могут получить по российским нормам граждане РФ за прохождение военной и приравненной к ней службы, а также военные пенсионеры из этих регионов, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Претендовать на получение выплат смогут и пенсионеры, проходившие службу в воинских и других формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года, ЛНР - после 27 апреля 2014 года, Запорожской или Херсонской областей - после 24 февраля 2022 года и уволенные с такой службы. Военные пенсии предусмотрены также для членов семей таких бойцов, в том числе погибших в период прохождения службы в новых регионах России.