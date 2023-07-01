В России психологическая помощь стала доступна гражданам в поликлиниках по ОМС

Записаться к врачу-психиатру можно через портал "Госуслуги"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Психологическая помощь стала доступна гражданам России в поликлиниках по ОМС с 1 июля. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Таким образом, в поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования. В них пациентов будут принимать медицинские психологи. Как ранее уточняли в Минздраве России, эта ставка вводится для повышения доступности соответствующей помощи.

В частности, нововведение предполагает консультации пациента и его близких по вопросам заболевания и приверженности лечению, участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами, связанными со стрессом, включая посттравматическое стрессовое расстройство. Также врач направляет лиц с признаками психических расстройств и расстройств поведения в медорганизации, оказывающие помощь по профилю, а пациентов с симптомами заболеваний - на консультацию к специалистам. Кроме того, мера направлена на проведение санитарно-просветительской работы среди населения по профилактике психических расстройств.

К видам оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения новым документом отнесена также паллиативная помощь. Документ предусматривает возможность оказания соответствующей медпомощи вне медицинской организации (по месту вызова "скорой", в транспортном средстве при медицинской эвакуации). Приказ дает врачам возможность использовать телемедицину для взаимодействия между собой, пациентами либо их законными представителями. Также он предполагает запись на прием к врачу-психиатру - взрослому и детскому - в том числе через портал "Госуслуги".

Помощь участникам специальной военной операции

Как отмечал на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко, обращаться к психологам в поликлиниках смогут в том числе участники СВО. Он подчеркивал, что полностью укомплектовать медучреждения к назначенному сроку может не получиться, однако работа будет продолжаться.

Психолого-психотерапевтическая помощь с 1 июня также предусмотрена во всех филиалах госфонда "Защитники Отечества", деятельность которого направлена на персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Медицинские психологи и психотерапевты оказывают необходимую помощь, и, по необходимости, направляют нуждающихся в профильные медорганизации.

"Кроме того, для медицинских психологов организуется дополнительное обучение, в том числе при участии подведомственных Минздраву России профильных национальных медицинских исследовательских центров. Помимо вышеперечисленного, социальные координаторы фонда в рамках своей образовательной программы обучаются соответствующим компетенциям по раннему распознаванию признаков психических расстройств", - добавили в пресс-службе.