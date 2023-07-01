Электронная исполнительная документация полностью заменит бумажную в Москве с 1 июля

Принятый документ распространяет свое действие только на госзаказчиков и организации, осуществляющие работы за счет средств, предоставленных из бюджета города

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Госзаказчики и организации, осуществляющие работы за счет средств из бюджета Москвы, с 1 июля будут вести исполнительную документацию исключительно в электронной форме. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства столицы.

"Среди нововведений документа - положение о необходимости ведения с 1 июля 2023 года исполнительной документации исключительно в электронной форме", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, данная мера упростит взаимодействие всех сторон строительного процесса и в целом положительно повлияет на сроки строительства, что соответствует задачам, поставленным мэром Москвы перед стройкомплексом, говорится в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление (ППМ от 15.03.2023 № 399-ПП), устанавливающее в городе особенности ведения и использования исполнительной документации при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также сохранению объектов культурного наследия.

Кроме того, постановление утвердило типовой перечень исполнительной документации, который послужит базой для утверждения заказчиками перечня исполнительной документации, подлежащей формированию при строительстве конкретного объекта. Указанный типовой перечень является исчерпывающим.

"Ранее Минстроем России был установлен состав исполнительной документации из 13 актов и документов. Московское постановление детализирует этот состав в зависимости от проводимых на объекте работ и насчитывает более 100 видов таких документов или актов", - уточнил Левкин, чьи слова приводятся на сайте.

Глава департамента градостроительной политики также обратил внимание, что принятый документ распространяет свое действие только на госзаказчиков и организации, осуществляющие работы за счет средств, предоставленных из бюджета Москвы.