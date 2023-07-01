Михаила Ковальчука назначили президентом Политехнического музея

Приказ о назначении президента Курчатовского института на должность подписала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назначен президентом Политехнического музея. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщается на сайте музея.

"Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым", - приводятся слова Ковальчука в публикации.

Ковальчук также отметил, что для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего, важно находиться в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс.

Михаил Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде в семье историков. Ковальчук - российский физик, член-корреспондент РАН. Под его руководством введен в эксплуатацию первый в России специализированный синхротрон (1999). Директор Института кристаллографии им. А. В. Шубникова (1998-2013); с 2015 года является президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".